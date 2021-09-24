بالإنفوجراف... الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 18 لـ 24 سبتمبر 2021

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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 24 سبتمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة بمنطقتي رابعة وبئر العبد، ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 89960.55 فدان، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزارع، بالإضافة إلى الموافقة على التعاقد بطريق الإيجار مع شركة الإسكندرية المتحدة لاستصلاح الأراضي (صافولا)، بغرض الاستصلاح والاستزراع لمساحة 20 ألف فدان، تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الكائنة بناحية غرب المنيا، طبقاً للشروط والضوابط.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية المتعلقة بطلب محافظة الفيوم، ووزارة التنمية المحلية، بشأن التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في مساحة 9625 م2 من أملاك الدولة، بقرية بنى أحمد الغربية، بمركز المنيا بالمحافظة، لاستغلالها في إنشاء مجمع خدمي للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة «شغلك في قريتك»، إلى جانب الموافقة على اعتماد قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي أسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة، والحالات الملحة والعاجلة، وبرنامج «الأطفال فاقدي الرعاية» التابع لوزارة التضامن الإجتماعي.

وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 29 منازعة، فضلاً عن الموافقة على إسناد أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير مدينة الغردقة لعدد من الشركات المتخصصة، ومن بين هذه المشروعات طريق المطار «المرحلة الثانية»، وكذا الممشى السياحي، والبوابات الإلكترونية.

كما شملت القرارات أيضاً، موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على طلب السيد المستشار رئيس مجلس الدولة، بإصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد، وسك 7000 قطعة من العملة التذكارية، مصنوعة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة اليوبيل الماسي لمجلس الدولة، على أن يتم الإصدار بعد موافقة البنك المركزي.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى اجتماع سيادته مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة مثل منصة «مصر الرقمية»، ومشروع الرقم القومي للعقارات، وأعمال البنية التحتية المعلوماتية بالمرحلة العاجلة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة أعمال وأنشطة «صندوق مصر السيادي» والرؤية المستقبلية له، وخطوات حصر الأصول التي يمكن استثمارها في مختلف القطاعات، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بمخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، ومساعي توطين هذه الصناعة في مصر مرحلياً، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الصندوق.

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة آليات صيانة وإدارة وتشغيل عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى عقد سيادته اجتماع لاستعراض الخطة المقترحة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التعرف على تفاصيل العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية الكبرى لإدارة وتشغيل المنطقة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولى الوزارة، وممثلي الشركة الصينية.

واستكمالاً للاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لاستعراض مقترح إنشاء مركز لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب اجتماع سيادته مع رئيس هيئة تنمية الصعيد لمتابعة جهود الهيئة خلال الفترة الماضية ومقترحات الرؤية التنموية، حيث أكد على دعم الحكومة للهيئة لأداء دورها في وضع خطة للإسراع بمشروعات التنمية لمناطق الصعيد.

كما تضمنت الاجتماعات أيضاً اجتماعاً لمتابعة خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، حيث وجه بوضع آليات واضحة للإسراع في تنفيذ هذا المشروع المهم بما يسهم في نقل مصر إلى مرحلة العلاج الجيني القائم على الطب التشخيصي، وذلك بحضور وزراء العدل والتعليم العالي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والاتصالات، والرئيس التنفيذي لمشروع الجينوم بأكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الأسبوعي، حيث تم استعراض عدد من الملفات مثل المشروعات الخدمية والتنموية التي تم افتتاحها، ومستجدات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين حول التغيرات المناخية، وآخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا.

كما عقد السيد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وبحث تحديات التنفيذ بالمرحلة الأولى، حيث أكد أن الرئيس السيسي يضع المبادرة على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب عقد سيادته اجتماع مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، حيث أكد أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تحظى بدعم لا محدود من الرئيس السيسي، والحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مسار دعم الصناعة، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال «الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة»، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ السويس، ومدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، ونائب محافظ السويس، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس محافظا الأقصر، والإسماعيلية، ونائب محافظ جنوب سيناء، بجانب اجتماع مع محافظ السويس لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وعدد من الفرص الجاذبة للاستثمار بالمحافظة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ونائب محافظ السويس

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، تقديم سيادته تهنئة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» بجائزة «الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021»، في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان، كما نعى سيادته المشير محمد حسين طنطاوي، متوجهاً بخالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري، حيث أكد أنه كان رجل دولة من طراز خاص استجاب لنداء الوطن في كل وقت وأدى مهامه الجسام بضمير وطني وشجاعة وإقدام، بجانب استعراض عدد من إصدارات وزارة الثقافة ضمن خطتها لنشر الفكر والوعي بين شرائح المجتمع المصري في جميع المحافظات، حيث أكد أن الوعى جدار حصين يقي الوطن كافة الأفكار المتطرفة والهدامة ويحفز طاقات البناء والتنمية

أما بشأن اللقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء، فقد عقد سيادته لقاء مع وزير القوى العاملة لبحث تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق، حيث أكد على أن عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية تعد خطوة فاعلة نحو تحقيق التكامل العربي.

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 24 سبتمبر 2021

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 24 سبتمبر 2021

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 24 سبتمبر 2021

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 24 سبتمبر 2021