انطلاق مبادرة «معاً نطمئن.. سجل الآن» بأسوان

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات تزامناً مع وصول أتوبيس التوعية اليوم بمدينة أسوان وانطلاق مبادرة «معاً نطمئن.. سجل الآن» على مدار يومى الجمعة والسبت والتي دشنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتجوب المحافظات لتشجيع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

ووجه محافظ أسوان بقيام مجموعة من الأتوبيسات المجهزة التابعة لديوان عام المحافظة بدعم مديرية الشؤون الصحية لتجوب كافة القرى والمدن والمراكز بحيث يضم كل أتوبيس فريقاً من التواصل المجتمعي بالمديرية والذين يرتدون زياً مخصصاً، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع إستفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الحملة أنطلقت اليوم أمام المسجد الجامع لإستثمار تواجد المصلين في صلاة الجمعة، كما ستتواجد غداً بميدان المحطة ثم تتحرك لحى المحمودية بأعتباره أكثر الأحياء في الكثافة السكانية وتستمر لمدة شهراً كاملاً في باقى الأحياء والقرى والمدن، وتضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسحيل من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تجهيز عدد ( 7 ) مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم على مستوي المحافظة وهى بدر والمحمودية بمدينة أسوان، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو، علاوة على مركز شباب السباعية شرق .