بعد ترشيح منة شلبي .. تعرف على تفاصيل جائزة إيمي الدولية

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تصدر اسم الفنانة منة شلبي خلال الساعات الماضية منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وذلك بعدما أعلنت أكاديمية الفنون والعلوم التليفزيونية ترشيحها للحصول على جائزة «إيمي انترناشونال وورد»، كأفضل ممثلة عن مسلسلها «في كل أسبوع يوم جمعة»، والذي عُرض في يناير 2020 عبر إحدى المنصات الإليكترونية، من إخراج محمد شاكر خضير ومأخوذ عن رواية بنفس الاسم للروائي إبراهيم عبدالمجيد ومعالجة درامية إياد إبراهيم.

وجائزة الإيمي تحمل نفس مستوى جائزة الأوسكار، فكلاهما جوائز أمريكية لكن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي، في حين أن جائزة الإيمي تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أما عن سبب تسميتها بذلك الاسم، ففي بداية الأمر اقترح رئيس الأكاديمية أن تسمى الجائزة بـ«ika» إيكا وهو اسم لقطعة تقنية داخل التلفزيون، إلى أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من أعضاء الأكاديمية، حتى تم اقتراح اسم (immy) وهو اسم يطلق على الصورة في لحظة انبعاثها داخل الكاميرات الأولية والقنوات، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح مع تبديل الحرف الأول بحرف (E) لإضافة الطابع الأنثوي على الاسم، ليظهر الاسم الذي ما زالت تحمله الجائزة حتى يومنا هذا.

وعن شكل الجائزة فهو يتميز عن تمثال جائزة الأوسكار في أنه عبارة عن نموذج لسيدة جامحة رافعة ذراعيها للسماء تحمل مدرات بناء الذرة، فالسيدة ترمز للجمال الفني وجموح الخيال والانطلاق والذرة ترمز للطابع العلمي للإنتاج التلفزيوني. ظهر هذا التصميم للنور عام 1948 وتم اختياره من بين 48 تصميمًا آخرين، هذا التمثال من إبداع «لويس ماكمانوس» والذي جعله تمثيلا لزوجته.

أما عن كيفية ترشيح الأعمال فهناك فترة تقوم الشركات المنتجة بتقديم نماذج دعايا ترسل للجان الترشيح، بعد ذلك يختار كل فرد من اللجنة المصوتة الأعمال المفضلة لديه، ثم تمر عملية التصويت بالمرحلة الثانية التي تسمى مقص الرقيب، وفي هذه المرحلة يقوم العشرة الأوائل في نتائج التصويت الأولى من كل الفئات سواء تمثيل أو إخراج أو تأليف باختيار الحلقة التي سوف يترشحون عنها، فتعرض هذه الحلقة على لجنة من المشاهدين العاديين، الذين يقيّمون الأعمال المقدمة من 1 إلى 10، وهنا يكون لديهم قائمة لأفضل الأعمال من وجهة نظر المشاهدين ومن وجهة نظر النقاد، بعد ذلك تمر عملية الترشيح بمرحلة المقصلة، وفيها يتم إضافة تصويت النقاد وتصويت لجنة المشاهدين، ويكون نصيب كل منهم 50% من نسبة التصويت، وبجمع النسبتين يتضح ترتيب أفضل الفئات بالنسبة للنقاد والمشاهدين وتكون هذه قائمة الترشيحات النهائية.

جدير بالذكر أن أول مسلم حصل على جائزة الإيمي هو النجم البريطاني من أصل باكستاني «ريز أحمد» الذي حصل عليها كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل “The Night Of”، والذي جسد فيه شخصية طالب جامعي باكستاني مسلم يدعى “أحمد ناصر خان” يتم التحقيق معه في جريمة قتل، وكان يعد فوز أحمد “34 عامًا” فوزًا تاريخياً كونه أول مسلم يحصل على جائزة الإيمي في تاريخ الحفل.