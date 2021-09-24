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ابراهيم عبدالله: ممدوح عباس ليس رمزاً للزمالك .. وتبرعه للاعبين بعلم لبيب بسبب الانتخابات

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ابراهيم عبدالله: ممدوح عباس ليس رمزاً للزمالك .. وتبرعه للاعبين بعلم لبيب بسبب الانتخابات ابراهيم عبدالله: ممدوح عباس ليس رمزاً للزمالك .. وتبرعه للاعبين بعلم لبيب بسبب الانتخابات

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قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي أن الأزمات المالية التي يمر بها النادي في التوقيت الحالي ، بدأت في فعهد مجلي الادارة السابق "

وتابع عبد الله في تصريحات تليفزيونية الرئيس الأسبق لنادي الزمالك حصل على فرصته في رئاسة النادي ، وشهدت فترة ولايته العديد من الإنجازات وشهدت أيضاً عدة إخفاقات ، أبرزها أزمة السويسري كرييستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق ، حيث فوجئنا بأن السويسري حصل على حُكم من المحكمة الرياضية "كاس" بأحقيته في الحصول على 700 ألف دولار ، وذلك نظراً لعدم حصوله على مستحقاته المالية في ولاية مجلس مرتضى".

وأضاف : ''' كل مجلس إدارة يُكمل فترة المجلس الذي سبقه ، وما يفعله ممدوح عباس من محاولات لحل الازمات المالية التي يمر بها الزمالك ، واجتماعه بلاعبي الفريق ، كل هذه الأمور تتم بعلم حسين لبيب رئيس اللجنة الحالية ، وهي عبارة عن دعاية انتخابية ، لكنه ليس رمزاً من رموز القلعة البيضاء ".

المصرى اليوم

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