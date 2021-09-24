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أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك أن اللجنة السابقة برئاسة عماد عبدالعزيز عقدت أكثر من جلسة مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق قبل رحيله إلى الدحيل القطري «.

وقال عبدالله في تصريحات تليفزيونية: «رحيل التونسي فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري جاء في مصلحة الزمالك، حيث أن اللاعب طلب الحصول على مليوني ونصف مليون يورو، وهو أمر كان يفوق قدرات النادي المالية آنذاك، كما أن استمراره في القلعة البيضاء كان سيشعل الفتنة بين لاعبي الأبيض، خصوصاً لاعبي الفئة الأولى مثل أشرف بن شرقي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وغيرهم».