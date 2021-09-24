موظفة تطالب بخلع زوجها بعد تكسير أسنانها

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أقامت موظفة فى بداية العقد الرابع من عمرها ، دعوى أمام محكمة الأسرة ضد زوجها ، تطلب فيها الخلع لاستحاله العشره معه .

وقالت المدعية فى دعواها ،إنها كانت تحلم بجو أسرى مستقر مع شخص يحافظ عليها ويصونها ،ومنذ زواجها أخذت بنصيحة والدتها بعدم ترك مسكن الزوجية مهما كانت الخلافات بينهما ،الا إنها لم تستطيع تنفيذها الا لفترة محدودة لكون الحياة مع زوجها كان فيها خطوره على حياتها لاعتدائه المستمر عليه بالضرب وإحداث إصاباتها وجعلها تخشى التحدث معه فى كافة الأمور خوفا من رد فعله .

وتابعت بإنها فقدت الامل فى تغير طباعه ،فهو شخص عنيف ومتسلط وأن قراراته واجبه النفاذ وفى حالة المخالفة يكون رد فعله عنيف .

وإستكملت الموظفة حديثها " تزوجت منذ 5سنوات "زواج صالونات " من موظف يعمل فى إحدى الشركات الخاصة وكان ينتمى الى أسرة ميسوره الحال ،ولديه مميزات كثيرة ينفق بسخاء عليها وعلى أبنائه ويلبى كافة متطلباتهم لكن العيب الذى لم تتمكن من إصلاحه العصبية والإعتداء عليها بالضرب على أتفة الأسباب .

وأشارت" بان عنفه واعتدائه عليها بالضرب تسبب بتدهور حاله طفلها النفسية ،حاولت تهدئته،الإ إنها لم تتمكن بل تدهورت حاله ابنها وظل يصرخ بصفه مستمرة عندما يكون والده متواجدا فى المنزل ،وعندما عرضته على طبيب كان تشخيصه تعرض الطفل لصدمه" .

وأوضحت " تحملت ماحدث لابنى لكن فى أخر خلاف وقع بينى وبين زوجى اعتدى عليه بالضرب وكان ضربه مبرح تسبب فى تكسير أسنانى لسقوطى على وجهى عندما دفعنى أرضا ،لم أحرر محضرا ضده بسبب أطفالنا وقررت الانفصال بهدوء وطلبت منه الطلاق الا إنه رفض مما جعلنى إقامة دعوى الخلع ضده" .