ضبط محالولة تزوير في المستندات للتهرب من الرسوم الجمركية بالقاهرة

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تمكنت الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

فبناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة م. ل بالإفراج عن 2 سيارة ماركة باجيرو بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبه في المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات في العمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها.

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد عوض، ومحمد رفعت، وعبدالله دسوقى، وأحمد أسامة، رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي تحت إشراف ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات.

حيث قامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة بإستخدام السيارتين فتبين أن هناك تلاعب في الدفاتر والبيانات والمستندات التي تم تقديمها للجمارك وإستخدام هذه السيارتين في أغراض أخرى غير الغرض الذي تم إعفاؤهما من أجله.

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 332 لسنة 2021 تحريات وضبط.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 695 ألف و219 جنيه، تم سداد 200 ألف جنيه وجاري سداد باقي المبلغ.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى.