إزالة ١٤حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ١٨ بدمياط

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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة مستمرة في حملاتها للتصدى لحالات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

أكدت أنه تم إزالة ١٤ حالة تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط تابعين لولاية الموارد المائية والرى، وذلك بمساحة ٢٢٠ م٢ خلال الحملة المُنفذة اليوم، هذا إلى جانب إتخاذ إجراءات التصالح بمعرفة الأوقاف لحالتين بمساحة١٠٨٣ م٢ بمدينة دمياط، منوهة إلى أن إجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الأولى من تلك الموجة ٨٤ حالة بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٢٥٠٠ م٢ .

وأصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة برصد أي تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمامًا بالغًا وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.