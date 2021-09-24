أخبار عاجلة

قطر تقرر عودة الدراسة بالحضور الكامل -
«سيما مسرح».. عمل مسرحي جديد يجسد الجمهورية الجديدة للفنان محمود مجدي -
فوز ترميم وتوثيق المعبد اليهودي بالإسكندرية بجائزة أفضل مشروع عالمي -
فصل الكهرباء من السبت إلى الإثنين عن بعض قرى بني سويف للصيانة (التفاصيل) -
إزالة 570 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضى زراعية في بنى سويف -
إزالة 71 مطبا عشوائيا في قرى مركز قنا -
صحة بنى سويف تحذر: المعمل المشترك الجهه الوحيدة لإجراء تحاليل pcr للمسافرين -
إجرائية فقط.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للنواب -
وفد هيئة الاعلام والاتصالات العراقية يبحث التعاون المشترك في مجال تنظيم الاتصالات -
عمرو دوارة يكشف رواد الاقتباس في المسرح المصري بـ «القومي للمسرح» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة ١٤حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ١٨ بدمياط

Print
إزالة ١٤حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ١٨ بدمياط إزالة ١٤حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ١٨ بدمياط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة مستمرة في حملاتها للتصدى لحالات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

أكدت أنه تم إزالة ١٤ حالة تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط تابعين لولاية الموارد المائية والرى، وذلك بمساحة ٢٢٠ م٢ خلال الحملة المُنفذة اليوم، هذا إلى جانب إتخاذ إجراءات التصالح بمعرفة الأوقاف لحالتين بمساحة١٠٨٣ م٢ بمدينة دمياط، منوهة إلى أن إجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الأولى من تلك الموجة ٨٤ حالة بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٢٥٠٠ م٢ .

وأصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة برصد أي تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمامًا بالغًا وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«سيما مسرح».. عمل مسرحي جديد يجسد الجمهورية الجديدة للفنان محمود مجدي

«سيما مسرح».. عمل مسرحي جديد يجسد الجمهورية الجديدة للفنان محمود مجدي

فوز ترميم وتوثيق المعبد اليهودي بالإسكندرية بجائزة أفضل مشروع عالمي

فوز ترميم وتوثيق المعبد اليهودي بالإسكندرية بجائزة أفضل مشروع عالمي

فصل الكهرباء من السبت إلى الإثنين عن بعض قرى بني سويف للصيانة (التفاصيل)

فصل الكهرباء من السبت إلى الإثنين عن بعض قرى بني سويف للصيانة (التفاصيل)

إزالة 570 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضى زراعية في بنى سويف

إزالة 570 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضى زراعية في بنى سويف