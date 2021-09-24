محافظ الشرقية يصدر قراراً بحركة تنقلات بين العاملين بمركز منيا القمح

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 7471 لسنة 2021، بإنهاء تكليف كلا من عادل طه العربي، القائم بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح لشؤون المدينة، ليعمل بالوحدة المحلية القروية بالزنكلون مركز الزقازيق، وأشرف محمد عبدالخالق، القائم بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح لشؤون الوحدات المحلية، ليعمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وإبراهيم على إبراهيم محمد، القائم بتسيير أعمال وظيفة سكرتير مجلس ومدينة منيا القمح، ليعمل بمركز ومدينة منيا القمح على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر محافظ الشرقية إعادة تنظيم العمل بين كلا من أيمن أحمد بكر صالح ،رئيس الوحدة المحلية القروية بالعزيزية بمركز ومدينه منيا القمح ،للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح لشؤون المدينة، بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية، وأشرف السيد عامر إبراهيم رئيس الوحدة المحلية القروية بالعدلية بمركز ومدينة بلبيس، للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح لشؤون الوحدات المحلية، بصفة مؤقته لحين شغلها بالطرق القانونية، وشعبان متولي عبدالوهاب، باحث شؤون لجان ومجالس بمركز ومدينة منيا القمح، للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير مجلس ومدينة منيا القمح، بصفة مؤقتو لحين شغلها بالطرق القانونية، ووليد فؤاد فتحي قنديل، سكرتير الوحده المحليه القرويه بسنهوا مركز ومدينة منيا القمح، للقيام بعمل رئيس الوحده المحليه القرويه بالعزيزية بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية، ومحمد بيومي محمد حسن، باحث اجتماعي بمركز ومدينة منيا القمح، للقيام بعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوا بصفة مؤقتو لحين شغلها بالطرق القانونية.

أكد محافظ الشرقيه أن القرار جاء بعد متابعة دقيقه لأداء العاملين برئاسة مركز ومدينة منيا القمح، وتقييم الأداء وإنتقاء أفضل العناصر لتقلد المناصب القيادية، لتحسين مستوى العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن القرار رقم 7471 لسنة 2021، جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرارات المحافظة أرقام 12898 لسنة 2019 و737، و4541 و8906 و9142 لسنة 2020 و3532 لسنه2021، وعلي المذكرة المقدمة من رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وعلي قيام المحافظة بإعادة تنظيم العمل بين العاملين برئاسة مركز ومدينة منيا القمح، لحسن سير وانتظام العمل وللصالح العام.

