جمارك سفاجا تضبط 17 محاولة تهرب جمركي لأسلحة بيضاء ومستحضرات تجميل

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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 17 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وعدد من قرون الغزلان وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة وعدد من قرون الغزلان والمحظور تداولها والتعامل فيها بموجب إتفاقية سايتس للحمايه البرية وأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير إدارة الحركة بالوردية الثانية تم الإشتباه في الأمتعة الشخصية لعدد 17 راكب قادمين من السعودية والكويت والإمارات.

وبتفتيشها تم ضبط ١١ قطعه سلاح أبيض ( مطواه ) وبندقية ضغط هواء و١٧٠٠ طلقه رش و٥١ شيشه الكترونية و٢٧٥ علبة سوالبادين وكمية من مستلزمات طب الأسنان و٥٢٠ عبوة عطور ومستحضرات تجميل متنوعة و٧ لتر كرياتين و٣٧١٨ قطعة ملابس جاهزه متنوعة و١٠ كيلو غذاء ملكات نحل و٣٩ قطعة مستلزمات كمبيوتر ألعاب فور كيه 4K و١١٠ قطعة غيار معدات كهربائية و٢٦ سماعة موبايل ( ايربود ) و١١٩٠ عبوة ملمع فضه وعدد من قرون الغزلان مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وقام بالضبط أحمد عوض ومحمود يوسف، وأحمد أمين، وسيد عزالدين، ومحسن برغتلي، وحماد على، ومصطفي الجوهري، وخالد عصمت، ومحمود مرتضي، ومحمود حافظ مأمورى الحركة، وعرفات محمد، وشعبان الريس، ومحمد حمدي، ومحمد فيصل مشرفي الحركة، بحضور كل من حمدي صابر مدير مجمع الوارد، وحماده النقيب، وأحمد الراوي رؤساء قسم التعريفه، وعبدالمنعم ثابت مدير التعريفه، ومروان البارودي مدير الأمن الجمركي، ومحمد إسماعيل مدير المكافحة.

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية لجمارك البحر الاحمر، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 17 محضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب مدير إدارة الشؤون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.