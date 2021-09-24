حملة لإصلاح ورفع كفاءة أعمدة الإنارة في أولاد صقر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدوي الشحات رئيس مركز ومدينة أولاد صقر ،بإستعدال وإصلاح و تركيب كشافات الإنارة ،وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة بأعمدة الكهرباء علي طريق الصوفية تلراك ، لتحسين مستوى الرؤية بالطريق العام أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي هذا الإطار ، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أولاد صقر، بإستقدام المعدات واللوادر اللازمة لإستعدال وإصلاح أعمدة الكهرباء بطول الطريق ،وتركيب كشافات الإنارة حفاظاً على سلامة المواطنين ومنع الحوادث المرورية بالطريق.

وكان محافظ الشرقية خلال زيارته المفاجئة لقرية الصوفية، التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين ، تلاحظ له ميل أعمدة الكهرباء علي طريق الصوفية تلراك ، ليصدر تعليماته لرئيس المركز بإصلاح واستعدال أعمدة الكهرباء ،وتركيب الكشافات لإنارة الطريق وتوفير الأمن والأمان للمارة على الطريق.