كي يجلس مع جدته المصابة بالسرطان.. طفل يقاضي والدة لمعارضته التطعيم بلقاح كورونا

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اختصم طفل والده أمام القضاء الهولندي من أجل الحصول على لقاح كورونا، حيث يرفض الأب تطعيم نجله لعدم ثقته في اللقاح، بينما يريد الطفل التطعيم كي يتمكن من زيارة جدته التي تحتضر.

ورفض القاضي بارت ترومب، بمدينة خرونينجن، مبررات الأب بأن اللقاح لا يزال في «مرحلة الاختبار»، وأنه يشكل مخاطر على الأعضاء التناسلية، قائلاً إنها لا تستند إلى أساس علمي، وأوصى بتطعيم الطفل البالغ من العمر 12 عاما باللقاح سريعا، لأن مصالحه أهم من مخاوف والده.

وأراد الطفل أن يقضي أطول وقت ممكن مع جدته المصابة بسرطان الرئة، والتي تعيش المراحل الأخيرة من حياتها، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بحصول الطفل على اللقاح، بحسب موقع بي بي سي.

وفى هولندا لايمكن حصول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة على اللقاح إلا بموافقة الأب والأم، وعندما ذهب الطفل للمحكمة وافقت والدته المطلقة ورفض الأب، لكن المحكمة أقرت أحقية الطفل بالتطعيم.