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"شؤون الحرمين" تؤهّل ما يقارب ٦٠٠ موظفة

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"شؤون الحرمين" تؤهّل ما يقارب ٦٠٠ موظفة "شؤون الحرمين" تؤهّل ما يقارب ٦٠٠ موظفة
يعملن ضمن الوكالات والوكالات المساعدة

بلغ إجمالي عدد الموظفات المؤهلات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يقارب ٦٠٠ موظفة يعملن ضمن الوكالات والوكالات المساعدة.

وتتمثل هذه الوكالات وأعداد منسوبيها في وكالة الشؤون التطويرية النسائية بقيادة مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ ويندرج تحتها كلٌّ من الوكالة المساعدة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية، والوكالة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية النسائية، الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية، ويبلغ عددهن ما يقارب مائة موظفة، والوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية، والوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية النسائية ويبلغ عددهن ما يقارب ٢١٠ موظفات.

وفي وكالة الرئاسة للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية بقيادة الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي؛ يندرج تحتها كلٌّ من الوكالة المساعدة للشؤون العلمية والفكرية والثقافية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية ويبلغ عددهن ما يقارب ٢٠٠ موظفة، وأيضاً في وكالة الرئاسة للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية بقيادة الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي؛ ويندرج تحتها كلٌّ من الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية النسائية، والوكالة المساعدة للتخطيط الإستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية النسائية ويبلغ عددهن ما يقارب ٣٠ موظفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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