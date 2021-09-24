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قرار جمهوري جديد بشأن مجلسي النواب والشيوخ (نص كامل)

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قرار جمهوري جديد بشأن مجلسي النواب والشيوخ (نص كامل) قرار جمهوري جديد بشأن مجلسي النواب والشيوخ (نص كامل)

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أصدر الرئيس عبد الفتاح ، قراراً جمهورياً رقم 418 بدعوة مجلس النواب للانعقاد في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت 2 أكتوبر المقبل.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم رقم 419 لسنة 2021 لدعوة مجلس الشيوخ لانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، و تضمن القرار، انعقاد مجلس الشيوخ في يوم 5 أكتوبر المقبل.

وجاء في القرار الرئاسي المنشور بالجريدة الرسمية أنه بعد الإطلاع على الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، فإن رئيس الجمهورية يدعو مجلس الشيوخ للإنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأولي.

وجاء نص القرارات الجمهورية كالآتي :

المصرى اليوم

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