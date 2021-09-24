ضبط تاجر عملة بالإسماعيلية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاتجار بالنقد الاجنبي خارج السوق المصرفي بالإسماعيلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة بالإسماعيلية بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيع كروت بأكواد خاصة لشراء تطبيقات للهواتف المحمولة من خلال المواقع الإلكترونية وتلقيه ثمنها بموجب تحويلات واردة له من خارج البلاد بالعملة الأجنبية من خلال إحدى شركات تحويل الأموال ، وعقب إستلامه لها يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 80,000 ألف دولار أمريكى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.