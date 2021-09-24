ضبط تشكيل عصابي تخصص فى السرقة بالطرق العام بالشرقية

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تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصص فى جرائم السرقة بالطريق العام إعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية بالزقازيق بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع خطف الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام وتصرفهم فيها بالبيع لربة منزل .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة إثنين منهم كمية من مخدر الهيروين و2 قطعة سلاح أبيض .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقة وأرشدت ربة المنزل عن المسروقات لدى عميلها مالك محل هواتف محمولة أمكن ضبطه وإعادة المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.