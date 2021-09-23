أخبار عاجلة

عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية -
بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91 -
شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين -
إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الصعيد في المنيا -
الجيزة : إزالة تعديات علي حرم السكة الحديد بالحوامدية -
التضامن الاجتماعي في زيارة ميدانية لشمال سيناء -
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي -
إزالة 588 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بنسبة 130٪؜ من الحالات المستهدفة بقنا -
علوم قناة السويس تنظم مؤتمر حول التحليل الإحصائي -
تسليم جوائز للفائزين فى مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة " هي دار لنا "

Print
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة


عبرت الجماهير الرياضية، التي حضرت مباريات الجولة السادسة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والمسماه بجولة " هي لنا دار " بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91 عن سعادتها بالذكرى العظيمة.

وعبرت الجماهير في المدرجات عن الفرح بذكرى يوم الوطن من خلال الأهازيج التي قدمت ،حاملة لصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله.

وبذلت وزارة الرياضة من خلال توجيه ومتابعة، وزير الرياضة ،الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل جهوداً كبيرة من أجل الاحتفال بيوم الوطن المجيد في المدن الرياضية والملاعب التي تحتضن مباريات جولة " هي لنا دار ".

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

شاهد بالصور.. أفراح الحضور في الملاعب لمباريات جولة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91

بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91

شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين

شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين

بالصور.. "صحة الطائف" تحتفل بإنجازاتها ومؤشراتها الإيجابية

بالصور.. "صحة الطائف" تحتفل بإنجازاتها ومؤشراتها الإيجابية