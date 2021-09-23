نائب أمير نجران: اليوم الوطني نستحضر فيه أمجاد وبطولات الملك المؤسس

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رافعاً التهنئة للقيادة والشعب السعودي.. وداعياً لجنودنا البواسل بالنصر المبين

رفع الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة.

وقال نائب أمير المنطقة إن اليوم الوطني لمملكتنا الغالية، يوم نستحضر فيه الأمجاد والبطولات التي صنعها مؤسس هذه البلاد الطاهرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – عندما وحد أطراف هذا الوطن الغالي ليتكون معه سياسة متماسكة جمعت أبناء الجزيرة العربية في وطن واحد دستوره كتاب الله وسنة نبية صلى الله علية وسلم.

وأكد الأمير تركي بن هذلول أن مانشهده من وحدة وطنية، وتنام لمنجزاتنا الحضارية، تحقق بفضل المولى سبحانه ثم بسواعد ملوكها ورجالاتها وصولاً إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف سموه" يزداد شباب المملكة اليوم حماساً وتفاؤلاً في نظرتهم واستشراف مستقبل بلادهم فهم شركاء في صناعة هذا المستقبل مستلهمين رؤية 2030 يسيرون على نهج ملهمهم وقائدهم صانع الرؤية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – فشبابنا اليوم ازدادوا إيماناً واعتزازاً بهويتهم وثقافتهم السعودية الأصيلة وأصبحوا أكثر عزماً وإرادة تجاوز كافة التحديات مما كان لها الأثر في تصدر المملكة ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين.

وفي الختام سأل سموه الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يمن على جنود الوطن البواسل بالنصر المبين.