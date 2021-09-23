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ضبط 5 آلاف قطعة بونبوني منتهية الصلاحية بمصنع في دسوق

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ضبط 5 آلاف قطعة بونبوني منتهية الصلاحية بمصنع في دسوق ضبط 5 آلاف قطعة بونبوني منتهية الصلاحية بمصنع في دسوق

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نجحت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ في ضبط 50 ألف قطعة بونبون منتهية الصلاحية بمدينة دسوق، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد اغه، مدير عام الإدارة الصحية بدسوق، ومن خلال حملة شنتها إدارة مراقبة الأغذية بالاشتراك مع جهات رقابية أخرى.

كانت قد وردت معلومات موثوق منها المحاسب السيد عبدالستار، رءيس مركز ومدينة دسوق بتجميع أحد مصانع الحلوى لكميات كبيرة من الحلوى المنتهية الصلاحية لإعادة تدويرها وعرضها للبيع للمواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، من يضر بصحة المواطنين، فقرر تشكيل حمله مشتركة من جميع جهات الاختصاص وضبطها، وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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