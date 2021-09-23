أول تعليق من حماده هلال بعد تعرض أسرته لحادث سير

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طمأن الفنان حماده هلال، جمهوره ومتابعيه على حالة زوجته وأولاده بعد تعرضهم لحادث سير، خلال الساعات الماضية.

نشر هلال صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «الحمدلله والشكر لله وبقول لكل الناس احنا الحمدلله بخير والاولاد بخير ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم الحمدلله الحمدلله».

كان حماده هلال أعلن عن تعرض زوجته وأولاده لحادث سير، بكتابته منشورًا عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»: «قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال، الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها».