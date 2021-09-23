وصول الفريق المشارك في رحلة درب زبيدة 2022 مساء اليوم إلى نقطة النهاية

★ ★ ★ ★ ★

على الإبل والخيل والدراجات الهوائية والمشاة تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني

وصل الفريق المشارك في الرحلة التجريبية لمبادرة درب زبيدة 2022، مساء اليوم، إلى نقطة النهاية مدينة فيد التاريخية شرق حائل، في مسيرة يومين على الإبل والخيل والدراجات الهوائية والمشاة، وذلك تزامنًا مع احتفالات الوطن باليوم الوطني الواحد والتسعين.

وكان الفريق المشارك البالغ 40 مشاركًا من المهتمين برياضة المشي، وركوب الإبل والخيل، والدراجات الهوائية قد انطلق صباح أمس الأربعاء من محافظة سميراء تحت رعاية إمارة منطقة حائل، حيث دشن الانطلاقة نائب أمير حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود.

وقطع المشاركون في الرحلة التي انطلقت تزامنًا مع اليوم الوطني 91 للمملكة، 91 كم من محافظة سميراء وصولاً إلى مدينة فيد التاريخية، بمشاركة 20 عضوًا منظمًا من فريق "أطلس الدروب"، وقام الفريق بغرس 91 شجرة في خمس محطات توقف للرحلة.

يُشار إلى أن انطلاق مبادرة رحلة درب زبيدة في موسمها الثاني ستكون في شهر يناير 2022م بإذن الله.