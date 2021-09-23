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محافظ بورسعيد يستقبل ممثلي شركة لامبورجيني الإيطالية

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محافظ بورسعيد يستقبل ممثلي شركة لامبورجيني الإيطالية محافظ بورسعيد يستقبل ممثلي شركة لامبورجيني الإيطالية

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، ممثلي شركة لامبورجيني الايطالية، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الشركة والمحافظة.

ورحّب محافظ بورسعيد بممثلى الشركة، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد دائما سباقة في التعاون مع الشركات الكبرى للارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين، حيث تم مناقشة عدد من مقترحات التعاون بين محافظة بورسعيد والشركة، والتى تعد إحدى أهم الشركات المصنعة للسيارات، وذلك في إطار التعاون المستمر مع الجانب الإيطالى لتنفيذ العديد من المشروعات المهمة على أرض بورسعيد، مؤكدا على ترحيبه بالتعاون مع الشركة بما يحقق خدمات أفضل للمحافظة.

المصرى اليوم

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