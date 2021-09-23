«القضايا القومية ومكافحة الفساد الإداري».. ندوة للرقابة الإدارية بجامعة سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فاعليات الندوة التي نظمها مركز تنمية القدرات بالجامعة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بعنوان «القضايا القومية ومكافحة الفساد الإداري»، وذلك ضمن فاعليات اليوم الثالث للبرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية.

عقدت الندوة بمقر قاعة سيمنار كلية العلوم بالحرم الجامعي القديم، بحضور العميد عمرو توبه رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور عنبر محمود مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ووجه رئيس جامعة سوهاج- في كلمته- شكره لهيئة الرقابة الإدارية ودورها الرقابي لإعلاء قيم الشفافية، مؤكداً على أهمية عقد مثل هذه الندوات التي تعد بمثابة جلسة حوارية مع الهيئة التدريسية بالجامعة، لعرض وبكل شفافية جهود الدولة لمكافحة الفساد والتعريف بالفساد وأنواعه، منوهًا بأن البرنامج التدريبى يأتى وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات لتأهيل قيادات جامعية لديها معرفة بكافة اللوائح والقوانين والنظم التي تحكم المسؤوليات الجامعية.

واستعرض العميد عمرو توبه مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، المفاهيم الأساسية للفساد، والتعريف بصلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعريف بأبرز الأجهزة الرقابية بالدولة المصرية، والقضايا القومية المعاصرة، موضحاً دور هيئة الرقابة الإدارية في محاربة الفساد ومنعه، وأبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الإستراتيجية ومنها تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، ووضع قانون الخدمة المدنية والاستثمار، إلى جانب قانون مكافحة الجريمة والإتجار في البشر، وقانون الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أنه سوف يكون هناك سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء هيئه التدريس والعاملين في مجال الرقابة الإدارية، والإرتقاء بمستوى الأداء بالتعاون مع الجامعة.

وذكر الدكتور عنبر محمود مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أن البرنامج التدريبي للترشح لمنصب عميد كلية إستمر على مدار 3 أيام، وشارك به ١٦ متدرب من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، وشمل عدة محاور منها، تنمية مهارات المشاركين فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والتخطيط الإستراتيجي، والتدرب على مهارات القيادة لإدارة فرق العمل وإدارة الأزمات، وبحث آليات تنمية الموارد الذاتية بالجامعة.