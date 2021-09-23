بورسعيد : تشميع سناتر للدروس الخصوصية في حى الشرق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أنه في إطار خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيرس كورونا تم تكثيف حملات الأحياء لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية، لمنع انتشار الظاهرة ومنعا لاستغلال الطلاب خاصة مع اقتراب العام الدراسى.

وأوضح محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بحي الشرق شنت حملة مكبرة لغلق وتشميع عدد سناتر للدروس الخصوصية (بعمارة الفريبور شارع النهضة)، بناء على ما تم رصده من تواجد عدد من المراكز وإقبال الطلاب عليها، وتستمر الجهود التي تقوم بها اللجان المشكلة من الأحياء لرصد كافة السناتر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها ويأتى ذلك بالمتابعات اليومية لرصد المخالفات والتجاوزات التي تتم بكافة المناطق بمشاركة القيادات وبعض الإدارات المعنية بالأحياء لمنع انتشار الظاهرة.