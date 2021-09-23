أخبار عاجلة

عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية -
بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91 -
شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين -
إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الصعيد في المنيا -
الجيزة : إزالة تعديات علي حرم السكة الحديد بالحوامدية -
التضامن الاجتماعي في زيارة ميدانية لشمال سيناء -
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي -
إزالة 588 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بنسبة 130٪؜ من الحالات المستهدفة بقنا -
علوم قناة السويس تنظم مؤتمر حول التحليل الإحصائي -
تسليم جوائز للفائزين فى مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري نفسي: الأم مسؤولة عن متابعة الطفل في الدراسة حتى عمر 9 سنوات

Print
استشاري نفسي: الأم مسؤولة عن متابعة الطفل في الدراسة حتى عمر 9 سنوات استشاري نفسي: الأم مسؤولة عن متابعة الطفل في الدراسة حتى عمر 9 سنوات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماري جرجس، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، إن الطالب إذا تعرض لمشكلة كبيرة في المدرسة، فقفي هذه الحالة يجب نقله من الفصل، وليس من المستحب نقله من المدراس بشكل كامل.

وتابعت «جرجس»، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الأم عليها أن تتابع الطفل في الدراسة حتى عمر الـ9 سنوات بشكل كامل، وبعد ذلك على الام ان تسحب نفسها بشكل تدريجي، لكي يتعلم الطالب مسؤولية الاعتماد على النفس.

وأشارت إلى أن قلق أولياء الامور يصل إلى الأبناء، وعلى ولي الأمر ان يكون أكثر هدوءً واتزانًا، لأن التوتر يؤثر بشكل سلبي على الأطفال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 505 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان

ضبط 505 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان

تنفيذ 709 حكما قضائيا في أسوان

تنفيذ 709 حكما قضائيا في أسوان

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الصعيد في المنيا

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الصعيد في المنيا

الجيزة : إزالة تعديات علي حرم السكة الحديد بالحوامدية

الجيزة : إزالة تعديات علي حرم السكة الحديد بالحوامدية