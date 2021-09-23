استشاري نفسي: الأم مسؤولة عن متابعة الطفل في الدراسة حتى عمر 9 سنوات

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قالت الدكتورة ماري جرجس، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، إن الطالب إذا تعرض لمشكلة كبيرة في المدرسة، فقفي هذه الحالة يجب نقله من الفصل، وليس من المستحب نقله من المدراس بشكل كامل.

وتابعت «جرجس»، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الأم عليها أن تتابع الطفل في الدراسة حتى عمر الـ9 سنوات بشكل كامل، وبعد ذلك على الام ان تسحب نفسها بشكل تدريجي، لكي يتعلم الطالب مسؤولية الاعتماد على النفس.

وأشارت إلى أن قلق أولياء الامور يصل إلى الأبناء، وعلى ولي الأمر ان يكون أكثر هدوءً واتزانًا، لأن التوتر يؤثر بشكل سلبي على الأطفال.