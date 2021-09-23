أسامة ربيع يفجر مفاجأة حول أرباح قناة السويس خلال هذا العام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن نفق الشهيد احمد حمدي 2 وجميع الانفاق التي أعدت الفترة الأخيرة تقوم بربط مدن القناة بالقاهرة بشكل أسهل وأيسر من السابق، لافتَا إلى أن النفق يقع تحت عمق الماء بـ40 مترًا

وتابع «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن قناة السويس من يناير حتى أغسطس حققت أرباحًا قياسية، ففي شهر أغسطس الماضي، زادت عدد السفن المارة من القناة بنسبة 24% عن شهر أغسطس العام الماضي، والعائد بالدولار في هذا الشهر 562 مليون دولار بزيادة 20.3% عن نفس الشهر من العام الماضي.

ولفت إلى أن عائدات قناة السويس من يناير حتى أغسطس زاد بنسبة 11%، معقبا: «عاملين حوالي 4 مليار دولار، ولسه السنة ما خلصتش».