رئيس المجلس العربي للطفولة: المملكة رائدة في مجال البحث العلمي

★ ★ ★ ★ ★

قال: على الدول العربية أن تستفيد من بعضها في هذا المجال

أعرب الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية عن فخره واعتزازه بفوز باحثين سعوديين بالجائزة الأولى في فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في دورتها الثانية، لافتاً النظر إلى أن جميع الدول العربية ستستفيد من هذه البحوث خاصة أن المجلس سينشرها كافة حتى التي لم تفز بهدف الاستفادة العامة منها.

وقال في تصريح لـ "واس" على هامش فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية: لقد حان الوقت لمراجعة البحوث في مجال الطفولة في القطاعات الحكومية والمنظمات المحلية والعالمية للبحث عن حلول تسهم في دعم العملية التعليمية خاصة أن التعليم عن بعد والتعليم المدمج لم يكن متوفراً في معظم الدول العربية.

وأكد أن المملكة العربية السعودية رائدة في المجال البحثي والتعليمي، داعياً الدول العربية إلى الاستفادة من بعضها البعض في مجال البحث العلمي، مشيراً إلى أن تفوق الباحثين السعوديين أمر مهم ومتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ م.



وأشار رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى أن المجلس العربي للطفولة والتنمية أسس حقوق الطفل في الثمانينات ومنذ إنشائها كان هدفها الرئيس حماية حقوق الطفل ودمجه ومشاركته وتنميته، مشدداً على أن دوره الآن تطويرها؛ لتتواكب مع العصر الجديد.

