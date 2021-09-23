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الوزير: القطار السريع سيتوقف 8 مرات والإقليمي 14

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الوزير: القطار السريع سيتوقف 8 مرات والإقليمي 14 الوزير: القطار السريع سيتوقف 8 مرات والإقليمي 14

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قال الفريق مهندس كامل الوزير، إن عدد محطات القطار السريع «العين السخنة- مرسى مطروح» ٢٢ محطة، بطول 660 كيلو مترا، منها 8 محطات سيتوقف فيها القطار الذي يسير بسرعة 250 كيلو متر / ساعة، و14 محطة سيتوقف بها القطار الذي سيسير بسرعة 160 كيلو متر في الساعة.

وأضاف الوزير خلال جولته اليوم لمسار المشروع من العلمين- مرسي مطروح «، انه سيتم تشغيل قطارات بضائع تعمل بالطاقة الكهربائية لأول مرة تسير بسرعة 120 كيلو مترا في الساعة.

وأشار إلى أنه تم تثبيت أماكن المحطات واستصدار قرار النفع العام من بداية مسار المشروع بالعين السخنة وحتي مدينة برج العرب، وجارٍ اتخاذ الاجراءات اللازمة بصرف التعويضات للملاك الظاهرين.

المصرى اليوم

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