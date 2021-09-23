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الصفدي: لا يمكن حل الأزمة السورية دون حوار أمريكي روسي

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الصفدي: لا يمكن حل الأزمة السورية دون حوار أمريكي روسي الصفدي: لا يمكن حل الأزمة السورية دون حوار أمريكي روسي

جي بي سي نيوز :- قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، الأربعاء، إنه "لا يمكن حل الأزمة السورية دون حوار أمريكي روسي"، داعيا إلى أهمية دور عربي "جماعي" للحل في جارة بلاده الشمالية.

حديث الصفدي جاء في مقابلة الوزير الأردني مع قناة "الشرق" ، وفق ما رصدته الأناضول.

وعلى صعيد سوريا ، تابع الصفدي " الأزمة السورية كارثة يجب أن تنتهي، والحل في سوريا سياسي يحفظ وحدتها".

وأضاف "الأردن يدفع جزءا من استمرار الأزمة السورية".

وزاد "سوريا دولة شقيقة ولا بد من التنسيق معها، زيارة وزير الدفاع السوري إلى الأردن (الأحد الماضي) هدفها التنسيق الأمني".

وأشار "ننسق مع سوريا في عدة قطاعات انتاجية، والعلاقة مع سوريا قائمة على تعاون ضروري لا غنى عنه".

واعتبر الصفدي أن "لروسيا دور رئيسي في أي جهد لحل الأزمة السورية، ودور مهم في استقرار جنوب سوريا"، مشددًا على أن "لا يمكن حل الأزمة السورية دون حوار أمريكي روسي، ولا بد من وجود دور عربي جماعي للحل في سوريا".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الصفدي "حل الدولتين السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، إجراءات تقويض حل الدولتين تهدد مستقبل الحل، ونتحدث مع الإسرائيلية للضغط باتجاه الحل".

وتابع الوزير الأردني قائلا "لمسنا تغييرا مهما في الموقف الأمريكي بشأن فلسطين، ونعمل مع الأمريكيين وبقية الشركاء لإيجاد أفق سياسي بشأن فلسطين، ننسق بشمل مستمر ونحتاج إلى دور رئيسي لواشنطن، ونسعى لاستثمار الموقف الأمريكي الإيجابي".

أما بخصوص العراق، فقد بين الصفدي بأن العلاقة معه "تتطور باستمرار"، منوها إلى انتظار الكثير من مشاريع الاستثمار مع بغداد والقاهرة، وأن شراكتهم مع هذه الدول "ترحب بأي دولة عربية".

وعلى مستوى الإقليم، قال الوزير: "نريد علاقات إقليمية صحية ومستقرة، وندعم وجود قنوات للحوار مع إيران بهدف تحقيق الاستقرار".

جي بي سي نيوز

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