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احتفالاً باليوم الوطني.. مقيم مصري بـ"القنفذة" يرتدي الزي السعودي

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"الغزالي" أعرب عن حبه للمملكة قيادةً وشعبًا داعيًا الله أن يحفظها وقيادتها

احتفالاً باليوم الوطني.. مقيم مصري بـ

احتفل مقيم مصري باليوم الوطني السعودي من خلال ارتدائه الزي الوطني السعودي بالكامل، ورفع المقيم علمي المملكة ومصر، وصورًا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، معبرًا عن حبه للمملكة قيادة وشعبًا.

وذكر المقيم المصري عبدالخالق الغزالي والذي يعمل في إحدى المؤسسات بمحافظة القنفذة، أنه يقيم في المملكة منذ 25 عامًا، معددًا مناقب المملكة وقيمتها الدينية ومكانتها، داعيًا الله أن يحفظها وقيادتها، وأن يبعد عنها كل شر وسوء.

يُذكر أن المقيم الغزالي من الذين يعايشون الناس ومحب لمن حوله وعُرف عنه في أوساط مجتمع محافظة القنفذة أنه محب للخير وخدمة المجتمع من خلال المؤسسة التي يعمل بها ويقدم بعض الخدمات الاجتماعية على حسابه الشخصي تعاونًا منه ومحتسبًا للأجر من الله عز وجل.

احتفالاً باليوم الوطني.. مقيم مصري بـ

احتفالاً باليوم الوطني.. مقيم مصري بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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