20 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء في المدن الجديدة

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 20 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن بنى سويف الجديدة والوراق الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالى الغربى (حماية أملاك الهيئة).

وأكد مواصلة الوزارة، ممثلةً فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة تطبيقًا للقانون، وحفاظًا على مظهرها الحضارى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال «الجزار» فى تصريحات أمس، إنه تم إصدار 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات بناء بمدينة بنى سويف الجديدة، والمتمثلة فى مخالفتى بناء بقطعتى أرض بـ«ابنى بيتك 2»، ومخالفة بناء بقطعة أرض بالحى الأول بالمدينة، وإصدار 16 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالقطاع الأول للساحل الشمالى (حماية أملاك الهيئة)، والمتمثلة فى إقامة مبانٍ «دور أرضى وأسوار وأنشطة أخرى» دون سند ملكية أو تراخيص بناء، كما تم إصدار قرار إدارى لإزالة مخالفات بناء بمدينة الوراق الجديدة، والمتمثلة فى البناء بدون ترخيص. ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان على أن تتولى أجهزة المدن المختصة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

على صعيد متصل، بحث خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، مع وزيرة التجارة السويدية، آنا هالبيرج، والسفير السويدى بالقاهرة، هوكان ايمسجورد، التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة فى مجال النقل الذكى المستدام بالمدن الجديدة.

وأوضح «عباس» أن الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» يعملان على تدعيم تخطيط وتنفيذ وإدارة التنمية العمرانية المستدامة فى إقليم القاهرة الكبرى للمشروعات ذات الأولوية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ يتضمن أحد مخرجات المشروع تخطيط وتصميم مشروع النقل بالحافلات السريعة «BRT» لخدمة المدن الجديدة وربطها بنطاقها العمرانى لإقليم القاهرة الكبرى، خاصة مع محطات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائى، ومواقف النقل العام الجماعى، إذ تم الانتهاء من إعداد تصميمات المشروع، وجارٍ الانتهاء من إعداد جميع مستندات الطرح.

وأضاف أنه تم إعداد اتفاقية منحة بين الصندوق السويدى الدولى ووزارة الإسكان، لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أتوبيسات الحافلات السريعة فى القاهرة.. وتشمل أيضًا الدراسة التأسيس لنظام نقل عام متكامل وذكى لاستراتيجية التحويل لمحور النقل الجماعى بالحافلات السريعة بين محافظة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر، وتشمل خطة التحول فى أنظمة النقل الحالية على مسار الأتوبيس السريع تقنين أوضاعها بهدف تحقيق تكامل وسائل النقل الجماعى الحالية مع مشروع الحافلات السريعة لتعظيم الفائدة من المشروع.

من جانبه، قال علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه سيتم فتح باب التقدم لعضوية مجلس أمناء المدينة لدورته الجديدة، وتقديم الطلبات بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الجهاز، اعتبارًا من 3 إلى 17 أكتوبر المقبل.