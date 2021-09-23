الغرف التجارية: مد معرض «أهلًا مدارس» حتى أول أكتوبر دعمًا للمواطنين

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أعلن المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، عن بشرى سارة للمواطنين، وهى مد فترة معرض «أهلًا مدارس الرئيسى»، المُقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات حتى نهاية يوم الجمعة 1 من أكتوبر القادم، بدلًا من موعد نهايته، والذى كان مقررًا له 30 من سبتمبر الجارى.

وقال «العربى» إن مد فترة المعرض تأتى دعمًا ومساندة للمواطنين، وإتاحة الفرصة أمام الأسر المصرية من أجل الاستفادة من السلع المدرسية المُدعمة بالمعرض، مشيرًا إلى أن كافة تكاليف تجهيز المعرض الرئيسى «أهلًا مدارس» تحملتها غرفة القاهرة، والتى بلغت حوالى 4.5 مليون جنيه، دون أن يتحمل العارضون أى تكلفة من أجل وضع تخفيضات كبيرة على السلع، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات المعنية المختلفة مثمر جدًا لتنظيم معرض أهلًا مدارس بالمحافظات المختلفة.

وتنظم غرفة القاهرة المعرض الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض ضمن خطة الاتحاد العام للغرف التجارية، تماشيًا مع الخطة العامة للدولة طبقًا لرؤية مصر 2030، الذى انطلق الخميس ويستمر حتى 1 من أكتوبر المقبل، بالتعاون مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية ومحافظة القاهرة، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن زيادة التعاون وتكامل الأدوار بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة القاهرة واتحاد الغرف التجارية، أمر مهم لتنظيم معرض ناجح يفيد المواطنين، ويخفف الأعباء عن كاهلهم، وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمشاركة القوية للشعب المختلفة بغرفة القاهرة، خاصة فى قطاعات الأدوات الدراسية، والملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، وأجهزة الحاسب الآلى، وغيرها من الأنشطة التى تحتاجها الأسر المصرية بشكل عام، وبصفة خاصة أثناء الموسم الدراسى.