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بينهم سمير غانم ودلال عبد العزيز.. القومي المسرح يعلن تكريم 10 نجوم في حفل الافتتاح

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بينهم سمير غانم ودلال عبد العزيز.. القومي المسرح يعلن تكريم 10 نجوم في حفل الافتتاح بينهم سمير غانم ودلال عبد العزيز.. القومي المسرح يعلن تكريم 10 نجوم في حفل الافتتاح

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كشفت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل عن تكريم 10 أسماء من كبار رواد المسرح المصري بحضور الفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح والنجم محمد رياض والناقد جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.


تنوعت أسماء المكرمين ما بين ممثلين ومخرجين ونقاد، حيث سيكرم خلال حفل الافتتاح، الفنان القدير الراحل عبدالله غيث، والفنان الكبير الراحل سمير غانم، والفنانة الكبيرة الراحل دلال عبدالعزيز، والفنانة الكبيرة إلهام شاهين، والفنان القدير سامي مغاوري، والفنان القدير أشرف عبدالغفور، والفنان القدير فاروق فلوكس، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل، والناقدة الكبيرة آمال بكير والمخرج الكبير إميل جرجس.

جاء الإعلان خلال الكلمة التي ألقاها النجم محمد رياض والتي جاء فيها أنه تحريّا للإنصاف وتركيزًا من المهرجان القومي للمسرح المصري متمثلا في إدارته على الاحتفاء والاحتفال بأهم رموز وكوادر المسرح المصري عبر تاريخه تقرر تكريم مجموعة كبيرة من رواد المسرح المصري بين الكتابة والنقد والإخراج والتمثيل، خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الذي سيقام في الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ٩ اكتوبر .

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية برئاسة معالي الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، ويرأس المهرجان الفنان القدير يوسف اسماعيل وتحمل الدورة عنوان (الكاتب المسرحي المصري) ويتنافس فيها ٣٣ عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية.

المصرى اليوم

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