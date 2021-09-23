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تعرف على أعضاء لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 14

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تعرف على أعضاء لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 14 تعرف على أعضاء لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 14

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عقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الخميس ٢٣ سبتمبر بمقر المجلس الاعلي للثقافة بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وذلك للكشف عن تفاصيل دورته الرابعة عشرة .

وكشفت ادارة المهرجان خلال المؤتمر عن اسماء لجنة التحكيم للعروض المسرحية حيث يرأسها الدكتور الفنان / احمد حلاوة وبعضوية كلا من ( الموسيقار على سعد والفنان مفيد عاشور والفنان وليد عوني والكاتب محمد السيد على ومهندس الديكور ايمن انور والمخرج محمد عمر ومقرر اللجنة محمد البنان ). وأعضاء لجنة تحكيم المقال النقدي هم: ( ا. د محمد شيحة رئيسا للجنة تحكيم المقال النقدي ) و( ا. د احمد مجاهد عضوا ) و( د. سامية حبيب عضوا ) و( خالد الطويلة مقرر اللجنة ) .

يستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

المصرى اليوم

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