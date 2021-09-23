البابا تواضروس يستقبل متفوقين ومعلمين من «المجتمع الإفريقي» ‏

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استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الطلبة المتفوقين والمعلمين من مدرسة المجتمع الإفريقي للتعليم الابتدائي والثانوي للاجئين السودانيين بالقاهرة، حيث اهتم بالاطمئنان على أحوالهم و تشجيعهم على استكمال تعليمهم.

وفي ختام اللقاء قدم لهم قداسة البابا بعض الهدايا والتقطوا مع قداسته الصور التذكارية. وجاء الاستقبال في إطار حرص قداسته على دعم التعليم في مصر، من خلال المكتب البابوي للمشروعات الذي ساهم حتى الآن في إنشاء ٨ مدارس بمحافظات مصر ومدرسة للأطفال اللاجئين في القاهرة.

جدير بالذكر أن مدرسة المجتمع الإفريقي للتعليم الابتدائي والثانوي التي أنشأها البابا تواضروس الثاني عام ٢٠١٤ هي مدرسة للاجئين السودانيين بالقاهرة، ومنذ إنشائها تستمر المدرسة في الحصول على دعم من المكتب البابوي للمشروعات، وتعمل على رفع نسبة المتعلمين في المجتمع الإفريقي اللاجئ بالقاهرة، خاصة المجتمع السوداني، وقيادة الشباب والأطفال نحو مستقبل مشرق، وإعدادهم لحياة أفضل، ولها عدد من الأهداف منها تدريس كل المواد المقررة حسب المنهج التعليمي السوداني وتخفيف العبء عن أولياء الأمور لكي يتمكن الطلبة من دخول امتحانات شهادة الأساس والشهادة الثانوية السودانية للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وتهدف أيضًا لإيجاد فرص عمل للشباب والكبار حيث توفر المدرسة فرص عمل لـ ١٨ معلمًا و٣ عمال. وتخرج في المدرسة منذ تأسيسها ٢٤٠ طالبًا ويدرس بها حاليًا ٣٦٠ آخرين في المراحل التعليمية المختلفة.