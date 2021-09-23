بعد الوفاة.. ما هي خطوات حذف أو إدارة حسابك على فيسبوك؟

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في القرن الحادي والعشرين، تعد حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي جزء من هويتنا الرقمية ومن الأمور المهمة التي يتعين على الكثيرين القيام بها، في الجيل الحالي، هو إغلاق أو إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لأفراد أسرهم المتوفين.

عند وفاة فرد من العائلة أو صديق مقرب، كان على الأجيال السابقة التفكير في أشياء مثل إجراء ترتيبات الجنازة، وما إلى ذلك، لكن هذا قد يختلف حالياً نظراً لوجود بعض الأمور الخاصة بالمتوفي والتي قد تكون لا تزال عالقة.

ويمتلك معظمنا مجموعتنا الخاصة من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، و. ويمكن أن يمنحك النظر في حساب شخص ما لمحة عن شكل حياته، وهذا هو السبب في أنه قد يشعر شخص ما أنه من الضروري أن يودع المتوفى حتى في العالم الافتراضي أيضا.

لذلك من المهم أن نعرف أن إيقاف تشغيل أو إدارة حساب شخص ما على «فيسبوك» إما لانهاء ذكراه، أو تخليدها وتذكرها دائما على العالم الافتراضي.

ولكي نفعل ذلك لحساب أحد الاشخاص، فستحتاج إلى إثبات أنه أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى أو المسؤول عن صاحب الحساب.وذلك وفقا لروسيا اليوم.

وتنص قوانين «فيسبوك» على أن أسرع طريقة للقيام بذلك هي إرسال شهادة الوفاة. ولكن إذا لم يكن لديك هذه الوثيقة، فيمكنك إرسال أحد الإجراءات التالية لإثبات سلطتك:

- التوكيل

- شهادة الميلاد

- الوصية

- خطاب التركة

- النعي

ويمكنك إرسال طلب إلى «فيسبوك» عبر من هنا.

- كيفية إحياء ذكرى حساب «فيسبوك»

بمجرد إبلاغ «فيسبوك» بوفاة صاحب الحساب، ستظهر كلمة «تذكر» بجوار اسمه.

- الاختلافات في الحساب الذي يتم تحويله إلى «إحياء ذكرى»

أحد الاختلافات المهمة هو أنه لن يُسمح لأي شخص بتسجيل الدخول إلى الحساب. كما أنه لن يظهر في الأصدقاء المقترحين أو يرسل تذكيرات بأعياد الميلاد وسيتم أيضا حذف الصفحات، حيث يكون المسؤول الوحيد هو الحساب الذي تم تخليده وبينما لا يمكن لأي شخص تسجيل الدخول إلى الحساب، يمكن إدارته بواسطة شخص آخر بشرط أنه يكون تمت إضافته كجهة اتصال قديمة.

ويمكن إرسال طلب إحياء ذكرى من هنا.

ما هي جهة الاتصال القديمة؟

جهة الاتصال القديمة هي الشخص الذي تم منحه إذنا لإدارة الحساب. وهو قادر على القيام بما يلي:

- كتابة مشاركة مثبتة للملف الشخصي الذي يتم إحياء ذكراه

- الرد على طلبات الصداقة الجديدة

- تحديث صورة الملف الشخصي وصورة الغلاف

ما هي خياراتي لادارة حسابي الخاص؟

ما يحدث لحسابك في حالة وفاتك قد لا يكون شيئا فكرت فيه ولكن «فيسبوك» تتيح لك الآن الاستعداد لذلك حيث يمكن لجهة اتصال قديمة إدارة حساب إحياء ذكرى. ويمكنك تعيين جهات الاتصال المؤهلة لذلك مسبقا من خلال الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك ضمن علامة التبويب «الإعدادات والخصوصية»

- انقر فوق إعدادات إحياء الذكرى.

- اكتب اسم الصديق ثم انقر فوق إضافة

- للسماح لصديقك بمعرفة أنه الآن جهة اتصالك القديمة، انقر فوق إرسال

وسيتم إخطار جهة الاتصال القديمة الخاصة بك إذا تم إحياء ذكرى حسابك

وهناك خيار آخر وهو اختيار حذف حسابك نهائيا في حالة وفاتك. ولذلك، إذا أبلغ شخص ما «فيسبوك» بوفاتك، فستتم إزالة جميع رسائلك وصورك ومنشوراتك وتعليقاتك وردود أفعالك ومعلوماتك على الفور وبشكل دائم.

ومرة أخرى، يمكن العثور على هذا الخيار في علامة الإعدادات والخصوصية. قم بالنزول بالمؤشر لأسفل واضغط فوق طلب حذف حسابك بعد وفاتك وانقر فوق حذف بعد الموت.