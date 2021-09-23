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كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لمشاجرة بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وقالت الداخلية في بيان الخميس إنه «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«بشأن وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان بالقاهرة».

وأضافت أنه «بالفحص تبين أن الواقعة قديمة تعود لعام 2019 بين (عائلتين)، وتم تصالحهما في ذات التوقيت، وبالفحص من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد (القائم على نشر مقطع الفيديو) وتبين أنه (أحد أطرف المشاجرة ينتمي لإحدى العائلتين- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)».

وتابعت :«عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإعادة نشر الفيديو للعمل على ضبط أطراف الواقعة من العائلة الأخرى لتصالح عائلته معهم دون رغبته في ذلك، وأقر بقيامه بغلق الصفحة عقب نشر المقطع المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».