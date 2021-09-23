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طراد "فارياغ" وغواصة "أومسك" النووية يغرقان سفينة في المحيط الهادي بصواريخ مجنحة
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:46 مساءً
رئيس «الإسكندرية السينمائي» يفتح النار: «الجونة بيدفع ملايين لشراء أفلام وإحنا ولا مليم»
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:45 مساءً
صفية العمرى تكشف حقيقة اعتزالها الفن
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:45 مساءً
أهلي 2006 يجرب لاعبيه أمام المقاصة وديًا
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:44 مساءً
الحبس والغرامة عقوبة من يسمح لطفل بقيادة أي مركبة
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:44 مساءً
«Dogs» على مسرح السلام بالمجان ضمن فعاليات «القومي للمسرح» غدًا
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:44 مساءً
«قدر الله وماشاء فعل»..كريم أبو زيد يتعرض لحادث سير
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:44 مساءً
ابحث عن طارق الشناوي.. رئيس «الإسكندرية السينمائي» يكشف سر إلغاء هذه المسابقة
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:44 مساءً
«الفارس» معرض فنى تشكيلي لفرسان القوات المسلحة في ذكرى أكتوبر
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:44 مساءً
«الأقصر» تتزين لاستقبال الموسم السياحي الجديد
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:44 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاهد من فيضان في مدينة إسبانية تظهر عشرات السيارات تحت الماء
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 23 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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