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أبوالغيط: لا أطلق مصطلح «النهضة» على السد الإثيوبي.. هو خراب لدولتين عربيتين

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أبوالغيط: لا أطلق مصطلح «النهضة» على السد الإثيوبي.. هو خراب لدولتين عربيتين أبوالغيط: لا أطلق مصطلح «النهضة» على السد الإثيوبي.. هو خراب لدولتين عربيتين

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قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه «لا أطلق على السد الإثيوبي اسم سد النهضة، ولكنه سد الخراب للدولتين العربيتين هما والسودان أو على الأقل يبدو وكأنه سد خراب»، حسب تعبيره.

وأضاف «أبوالغيط» في لقاء خاص على قناة «إم بي سي مصر» مع الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أن «الكثير من الدول الأعضاء بمجلس الأمن لديها مشكلات في المياه مع جيرانها، وبالتالي لا تريد هذه الدول الاقتراب من هذا الملف»، قائلا: «أنتم مستنيين الناس تحارب.. فوقوا».


وتابع: «إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد الخراب أو ما يعرف بسد النهضة في 6 أبريل 2011، وإسرائيل وجدته شهر عسل تاريخيًا وفرصة عظيمة لكنهم سيدفعون ثمنه بعد 20 سنة»، معتبرًا أن «الوضع المأساوي الذي مر به العالم العربي في الفترة الأخيرة أتاح الفرصة لتدخل تركيا وإيران وإسرائيل وإثيوبيا في الشؤون العربية»، محذرًا من أن «الدول الأربعة لهم أجندتهم ونظامهم»، حسب قوله.

المصرى اليوم

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