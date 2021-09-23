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الأمر بالمعروف بالرياض تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 91

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تكليف عدد من الأعضاء وخطة ميدانية وتوعوية متكاملة لهذه المناسبة

الأمر بالمعروف بالرياض تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 91

أكمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداداته للعمل خلال إجازة اليوم الوطني 91، بتكليف عدد من الأعضاء وخطة ميدانية توعوية متكاملة، لهذه المناسبة الوطنية الغالية.

ووجه مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن تنفذ خطة العمل الميداني والتوعوي خلال اليوم الوطني ٩١، بعمل متكامل يركز على التواجد والتمركز والجولات حول المجمعات التجارية والمنتزهات والأماكن العامة والحيوية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة، مشدداً بضرورة العمل وفق الأنظمة والتعليمات مع اتباع الاحترازات اللازمة فيما يخص جائحة كورونا، والتعامل مع أفراد المجتمع وتوجيههم بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة.

وتأتي هذه الخطة بمتابعة واهتمام ودعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، في مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل مواطن تذكرنا بنعمة التوحيد وما حبانا الله به من أمن وأمان ورغد عيش في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

الأمر بالمعروف بالرياض تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 91

الأمر بالمعروف بالرياض تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 91

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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