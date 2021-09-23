أخبار عاجلة

من يكسر احتكار الأهلي والهلال.. في دوري ممتاز الطائرة -
السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه" -
بمشاركة 105 رياضيين.. انطلاق بطولة التايكوندو بجامعة المؤسس غدًا -
خلال أغسطس الماضي.. التمويل العقاري السكني ينمو 24% -
إدانة فلسطينية لاعتداءات المستوطنين -
أبو الغيط يشيد بالدور الإماراتي الرائد في مجال الاقتصاد الرقمي -
المرسي وعبدالغفار يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية -
علماء يرجحون وصول عمر «واحد من الناس» إلى 130 عاما القرن الحالي -
«عزيزتي سافو».. رواية جديدة عن هيئة الكتاب -
بموسيقى «اللي بالي بالك» ..وحيد ممدوح يبهج جمهور الأوبرا في حفل كامل العدد (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 45 يومًا في «الآثار الكبرى»

Print
تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 45 يومًا في «الآثار الكبرى» تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 45 يومًا في «الآثار الكبرى»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت غرفة المشورة، الخميس، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 45 يومًا في اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى» المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم «نائب الجن والعفاريت».

كانت النيابة العامة قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض. كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه- من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات.

ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه. وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.

وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 26 قضية تموينية في حملة بأسوان

ضبط 26 قضية تموينية في حملة بأسوان

أبو الغيط يشيد بالدور الإماراتي الرائد في مجال الاقتصاد الرقمي

أبو الغيط يشيد بالدور الإماراتي الرائد في مجال الاقتصاد الرقمي

المرسي وعبدالغفار يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية

المرسي وعبدالغفار يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية

علماء يرجحون وصول عمر «واحد من الناس» إلى 130 عاما القرن الحالي

علماء يرجحون وصول عمر «واحد من الناس» إلى 130 عاما القرن الحالي