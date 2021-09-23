أحمد سامى يحذر لاعبى سموحة من انتفاضة بيراميدز فى الكأس

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعكف أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، على دراسة فريق بيراميدز فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين في بطولة كأس مصر، والتى ستقام يوم غدا الجمعة في السويس.

ويرغب سامى في معرفة نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز، وطلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز لاعبيه وأبرز الغيابات المنتظرة في المباراة القادمة، وذلك لوضع يده على التفاصيل الخاصة بالمنافس قبل وضع خطة المباراة.

وحرص مدرب سموحة على توجيه عدة نصائح إلى لاعبيه خلال التدريبات الماضية قبل مواجهة بيراميدز وطالبهم بالحذر من انتفاضة المنافس خصوصا في ظل رغبة الفريق في حصد لقب الكأس إضافة إلى تغيير طرق اللعب والأداء مع إيهاب جلال المدير الفنى للمنافس.

وحرص أحمد سامى المدير الفني على تخصيص جانب كبير من المران للتركيز على الجوانب الخططية الملائمة لملاقاة فريق بيراميدز مع تكثيف التركيز على عدد من النقاط وفي مقدمتها سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب مدرب سموحة لاعبيه بتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت اشراف أحمد ناجى والذي ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.

على جانب آخر طلب المدير الفنى لسموحة من لاعبى فريقه التركيز خلال المباراة خاصة وأنه قرر ضم بعض الصفقات الجديدة التي تعاقد معها لمواجهة النقص الحاد في العناصر الأساسية التي رحلت في الميركاتو الصيفي.

واختار احمد سامى قائمة تضم 21 لاعبا لمواجهة بيراميدز ضمت، في حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح.

خط الدفاع: رجب نبيل وأحمد عيد تمساح وأحمد رمضان بيكهام واطهر الطاهر ومحمد شكرى وشريف رضا وخالد عبدالفتاح.

وفى وسط الملعب: محمود حليمو وأحمد حمص ومحمد كناريا وعمر ميرا وعمار شرف الدين وعبدالكبير الوادي وعبدالرحمن عامر واليو سيلا ومصطفى الخواجة.

وفى الهجوم الثلاثى: ادافشا والكسندر امير وسكيرا.