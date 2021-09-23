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الجونة يتعاقد مع صفقة جديدة

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الجونة يتعاقد مع صفقة جديدة الجونة يتعاقد مع صفقة جديدة

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أعلن نادي الجونة، بشكل رسمي، تعاقده مع أحمد سالم صافي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع أحمد سالم صافي على عقود انتقاله إلى صفوف الجونة بشكل رسمي، بعدما أنهى النادي الساحلي، اتفاقه على كافة التفاصيل المالية للصفقة،وتعاقد النادي الساحلي مع اللاعب بناءً على طلب رضا شحاتة، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يُعان يمنه الفريق في مركز الظهير الأيمن خاصة بعد رحيل محمد الحبيب يكن.

نشر الحساب الرسمي لنادي الجونة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع تضمن من خلالها أبرز مشاركات أحمد سامي صافي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ودعم الجونة صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من كريم طارق، جناح نادي إنبي، والإثيوبي شيلمس بيكلي صانع ألعاب المقاصة، ومحمد رزق، لاعب خط وسط إنبي، وعمرو طارق، مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي وخالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندري، ومحمود عبد القادر، ظهير ايسر بيراميدز .

المصرى اليوم

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