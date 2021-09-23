أحمد عيد عبدالملك في رسالة غامضة: «شخصيتك الحقيقية اتكشفت»

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وجه أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق وعضو فريق التحليل الفني بقناة الزمالك الرسمية، رسالة غامضة أكد خلالها أنه انخدع في إحدى الشخصيات التي كان يتوقع أنها ستكون قدوة للزملكاوية لكن للأسف تغيرت هذه الشخصية وأنه اكتشف شخصيته الحقيقية.

وكتب عيد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «اللقطة الأولي مش دايماً هي إلى بتعلم وبتدوم بعض الشخصيات بدايتهم بتوحيلنا انهم هيبقو أصحاب مكانة عندنا أو قدوة لينا ومع مرور الوقت الوضع بيختلف وبنكتشف انهم بيتغيرو أو مش هي دي شخصيتهم الحقيقية».

وتابع: «‏القصد ان مش أي حد يتكلم كلمتين حلوين نقول عليه قدوة الحكم بعد الاختبارات الصعبة ‏واوقات كتير بيكون تقيمنا غلط ومش عيب اننا نعترف بكدة».

وتفاعلت جماهير الزمالك والمتابعين لـ أحمد عيد مع التغريدة وأجمعوا على أنها رسالة إلى حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، وعلق العديد من رواد مواقع التواصل على التغريدة بأنه يقصد حسين لبيب وهو ما لم يعلق عليه اللاعب بالنفي أو الإثبات.