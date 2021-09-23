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"حماية المستهلك" يطلب من صاحب سيارة محترقة على المحور التوجه إليه

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"حماية المستهلك" يطلب من صاحب سيارة محترقة على المحور التوجه إليه "حماية المستهلك" يطلب من صاحب سيارة محترقة على المحور التوجه إليه

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طالب جهاز حماية المستهلك صاحب سيارة تعرضت لحادث احتراق على محور المشير شرق القاهرة بالتوجه إليه لمعرفة أسباب الاحتراق والتقدم بشكوى.

وأشار الجهاز عبر صفحته إلى أنه حاول التوصل لصاحب السيارة دون جدوى، لافتا إلى أنه توجد العديد من طرق التواصل سواء عن طريق الذهاب لمقر الجهاز بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين أو في القرية الذكية أو التواصل من خلال صفحة الجهاز عبر موقع التواصل الفيس بوك أو الاتصال برقم ١٩٥٨٨.

وعبر العديد من رواد صفحة الجهاز عن سعادتهم من مبادرة الجهاز للوصول إلى صاحب السيارة.

المصرى اليوم

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