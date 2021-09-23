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حبس عاطل حاول ترويج 470 طربة حشيش غرب الإسكندرية

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حبس عاطل حاول ترويج 470 طربة حشيش غرب الإسكندرية حبس عاطل حاول ترويج 470 طربة حشيش غرب الإسكندرية

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أمر المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة. لمحاولته ترويج 470 طربة حشيش.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بمزاولة نشاطه الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد كمين للمتهم بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 470 طربة من مخدر الحشيش وزنت 47 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه للتربح منها. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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