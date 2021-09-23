الأوقاف تخصص مليون جنيه سنويا لدعم معاشات قراء القرآن الكريم

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أعلن د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال اجتماعه بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم ،الخميس، بحضور الشيخ محمد صالح حشاد، نقيب القراء، وأعضاء نقابة القراء ونخبة من القراء المعتمدين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبعض قيادات وزارة الأوقاف - عن أن وزارة الأوقاف خصصت مليون جنيه سنويًّا لدعم معاشات القراء الذين لا يتقاضون أي معاش من الحكومة أو القطاع العام ، إكراما لهم ، وإسهاما في توفير حياة كريمة لهم في إطار برنامج "حياة كريمة لكل المصريين" الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما خصصت وزارة الأوقاف مليون جنيه جوائز سنوية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم ، إضافة إلى جوائز المسابقات المحلية على مدار العام والتي بلغت جوائزها خلال شهر رمضان الماضي 1442هـ أكثر من مليون جنيه.

كما أعلن وزير الأوقاف عن إطلاق وزارة الأوقاف بالتعاون مع نقابة القراء برنامج "تلاوات" ، بأصوات كبار القراء المعاصرين ونوابغ القراء من الشباب والنشء ، ليبرز أن دولة التلاوة المصرية ما زالت وستظل عظيمة في خدمة كتاب الله (عز وجل) .

كما يتضمن البرنامج إلقاء الضوء على معاني بعض التلاوات ، وبيان أسباب نزولها ، ومقاصدها العامة ، وتتولى الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم الإشراف على هذا البرنامج. يأتي ذلك كله في إطار تنفيذ شروط الواقفين على خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته.

اجتماع وزير الأوقاف ونقيب وأعضاء نقابة قراء القرآن الكريم

اجتماع وزير الأوقاف ونقيب وأعضاء نقابة قراء القرآن الكريم

اجتماع وزير الأوقاف ونقيب وأعضاء نقابة قراء القرآن الكريم

اجتماع وزير الأوقاف ونقيب وأعضاء نقابة قراء القرآن الكريم