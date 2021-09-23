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قمة دوري كرة اليد اليوم: لتأكيد التفوق.. والأهلي لرد الاعتبار

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قمة دوري كرة اليد اليوم: الزمالك لتأكيد التفوق.. والأهلي لرد الاعتبار قمة دوري كرة اليد اليوم: لتأكيد التفوق.. والأهلي لرد الاعتبار

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تحتضن صالة هيئة قناة السويس في تمام الرابعة من مساء اليوم قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري لكرة اليد للمحترفين بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

يبحث الفريقان عن الفوز ولا بديل عن الفوز للانفراد بالمركز الأول في جدول المسابقة لاسيما أن القطبين قد حققا الفوز في أول مباراتين في منافسات البطولة.

تأتي أهمية المباراة ليس كونها مباراة قمة معتادة، بل لأنها أول مباراة تجمع الفريقين بعد مباراة السوبرالإفريقي التي انتهت لمصلحة في الثانية الأخيرة من عمر المباراة بصاروخية يحيى الدرع بنتيجة 28-27، لذا يسعى الأهلى لتعويض الخسارة والزمالك يرغب في تأكيد التفوق على الغريم التقليدي.

يدخل نادي الزمالك المباراة كامل العدد بخبراته ونجومه باحثا عن الحفاظ على اللقب المفضل له في السنوات الأخيرة، أما الأهلي بقيادة طارق محروس فأنهى استعداده للمباراة بقائمة من اللاعبين الشباب الذين يعول عليهم المدير الفني الكثير واستعادة اللقب الغائب.

واشتملت قائمة الزمالك على كريم هنداوي، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد الأحمر، يحيي الدرع، سيف الدرع، حسن وليد قداح، خالد وليد، محمد بسيوني، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، على هشام، حازم ممدوح، أكرم يسري، محمد علاء السيد، أحمد حافظ، وسام سامي، محمد رمضان هتلر.

أما قائمة الأهلي فجاءت على النحو التالي: محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، إسلام حسن، إبراهيم المصري، عبدالرحمن فيصل، أسامة الجزيري، أحمد عادل، مهاب سعيد، أحمد راضي، عمر حجاج، أحمد هشام، محمود نعمان، ياسر سيف، مصطفي خليل، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب.

على أن يختار كل مدير فني 16 لاعبا يتم وضعهم في القائمة النهائية قبل المباراة مباشرة.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة قد اختارت لعب جميع مباريات القطبين على أرض محايدة تجنبا لوقوع أي مفاجآت غير سارة.

المصرى اليوم

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