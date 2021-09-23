نائب :الصعيد يعيش عصره الذهبى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن التحية والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لحرصه على جهود هيئة تنمية الصعيد خلال الفترة الماضية ومقترحات الرؤية التنموية مشيداً بالقضايا التي ناقشها في اجتماعه مع اللواء شريف صالح، رئيس الهيئة.

وثمن «قورة» في بيان له اصدره اليوم تأكيد رئيس الوزراء، على دعم الحكومة لهيئة تنمية الصعيد لأداء دورها المهم المتمثل في وضع خطة للإسراع بمشروعات التنمية لمناطق الصعيد وأن ذلك يتسق مع إهتمام الدولة الأصيل بالصعيد ضمن خطتها لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر تنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، وجذب الإستثمارات اللازمة في محافظات الوجه القبلي مؤكداً ان صعيد مصر يعيش عصره الذهبى بعد الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم مشروعات التنمية بمفهومها الشامل في صعيد مصر بجميع محافظاته ومدنه وقراه.

وأشاد النائب أحمد عبدالسلام قورة بما اعلنه اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد بقيام الهيئة خلال الفترة من مارس 2019 حتى سبتمبر 2021، بتنفيذ 14 مشروعاً لصالح 6 محافظات بالصعيد، بتكلفة إجمالية نحو 588 مليون جنيه اضافة إلى تأكيده أن خطة العام المالي 2020/2021 تضمنت أيضاً تنفيذ 6 مشروعات للتطوير ورفع الكفاءة، تشمل رفع الطاقة الإنتاجية لمـزرعـة الـدواجــن بقرية شــوشــة، بمركز سمالوط بمحافظة المنيا لتصبح 133 مليون بيضة/سنوياً، وزيادة الطاقة التخزينية لمصنع تعبئة وتغليـف البلح بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد إلى 4000 طن بلح، إلى جانب رفع كفاءة 21 وحدة بيطرية بمحافظة سوهاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنـع إنتـاج الخشب المضـغــــوط غـرب طـهــطـا بمحافظة سوهاج ليصل إلى 25 ألف م3 خشب مضغوط، بالإضافة إلى تنفيذ مـشـروع تنـمـيــة قــرى وادى كـركـر بأسوان يتضمن إحلال وتجديد محـطـة ميـاه، وإنشاء خزان علوى سعة 500 م3، وتطوير مشاية المأخذ العائم، وتنفيذ مـركــز الشبـاب، ومركز الحـرف الـتـراثـيـة، وساحة إنتظار السيارات، وتطوير المدخل العام للقرى.

اضافة إلى تنفيذ تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة إجمالية 205 ملايين جنيه، تشمل تطوير زراعة القصب بنظام الشتل والرى المطور، بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بواقع صوبة زراعية مجهزة و2 صوبة سلكية، مساحة الصوبة 13680 م2 وتصنيع صوانى بلاستيكية لزوم الشتل لإنتاج (10) ملايين شتلة قصب سكر في الموسم تكفى لزراعة حوالى (1500) فدان، بالإضافة إلى مشــروع إستــصلاح وإستــزراع مسـاحـة 19 ألـف فــدان بمنـطـقـة أبـو طرطـور بمحـافـظـة الوادى الجديد بتنفيذ عدد 50 بئراً لزراعة مساحة 10 آلاف فدان.

وأكد النائب أحمد عبدالسلام قورة على الاهمية الكبيرة لتصريحات اللواء شريف صالح التي أكد فيها أن الهيئة تهتم بالمحور السياحي لإستغلال المناطق غير المأهولة على ساحل البحر الأحمر لإنشاء كيانات سياحية وتنشيط السياحة الدينية والعلاجية مع الترويج لها عالمياً، وإستغلال المواقع الأثرية بالمنيا وأسيوط وسوهاج، وربطها بالبرامج السياحية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان مشيراً إلى تنفيذ مثل هذه الخطط يضمن احداث تنمية شاملة وحقيقة داخل جميع محافظات الصعيد .