وزيرة التضامن تتفقد إحدى مدارس التعليم المجتمعي بالفيوم (صور)

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استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الفيوم ، بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث تفقدا إحدي مدارس التعليم المجتمعي لمؤسسة مصر الخير، بمحافظة الفيوم، وذلك في حضور الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير،ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

وحرصت وزيرة التضامن على تفقد فصول المدرسة وإجراء حوار مع القائمين عليها والأطفال الملتحقين بها، كما أطلعت على أساليب الدراسة المتبعة للأطفال في تلك المدارس ، مبدية سعادتها بمستوي المدارس المجتمعية في المحافظة والجهود التي تبذل للأبناء.

والتقت القباج مجلس الآباء في إحدي المدارس واللجنة المجتمعية، واستمعت لآرائهم في نظام التعليم بالمدارس المجتمعية، حيث إن هذه المدارس وجدت مكانا للأبناء الذين تسربوا من التعليم ليجدوا فرصة للحاق بركب التعليم، مشيدين بتلك التجربة واعتبروها لا تقل عن التعليم العادي، مشيدين بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي للمدرسة وحرصها علي الالتقاء بهم والاستماع لهم.

وتابعت وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم عرضًا فنيًا قدمته فتيات المدرسة المجتمعية ترحيبا بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم.

ووجهت القباج التحية للقيادة السياسية الواعية التي لها نظرة تنموية، مشيرة إلي أن تكافؤ الفرص التعليمية يساهم في اتاحة التعليم للجميع ، خاصة أن القيادة السياسية كل ما يشغلها هو الاستثمار في البشر وبناء الانسان، وتشجع كذلك علي الشراكة وتؤمن بدور المجتمع المدني.

وأضافت أن التعليم بوابة التنمية، حيث تتواجد مدارس التعليم المجتمعي في الاماكن النائية وتسعي لاتاحة التعليم للمتسربين من التعليم خاصة الفتيات، خاصة أن الوزارة لا تتعامل في مدارس التعليم المجتمعي مع الطفل فقط بل مع الاسرة كلها ، والتأكد من حصول المواطن الاولي بالرعاية علي كافة الخدمات، مشيرة إلي أن مؤسسة مصر الخير شريك عزيز لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيدة بمستوي مدارس التعليم المجتمعي ، وذلك في إطار من الشراكة بين الوزارة والمؤسسة بقيمة ٩٠ مليون جنيه لادراج ٣٤ ألف طفل بمدارس التعليم المجتمعي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لا يجوز ونحن ننشد الحياة الكريمة أن نترك أطفال يتسربون من التعليم، لذلك يتيح التعليم المجتمعي فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه، كما أنه يعد أحد صيغ التعليم النظامي المرن الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع لضمان التزام جميع الأطفال ممن هم في سن الإلزام المدرسي خاصة الفتيات بالذهاب إلي المدرسة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الفيوم بجهود مؤسسة مصر الخير في دعم التعليم المجتمعي، من خلال 1112 مدرسة على مستوى الجمهورية، منها 82 مدرسة بنطاق محافظة الفيوم، لما لهذه المدارس من أهمية في حل مشكلة التسرب وتوفير الفرص التعليمية للأطفال خاصة الفتيات، بالقرب من محل إقامتهن، خاصة أن الفتيات بمدارس التعليم المجتمعي بمحافظة الفيوم يمثلن 61%.

وأضاف، أن هذه المدارس تقدم فرصا تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه في المرحلة العمرية من 6 إلي 14 عامًا بالمناطق المحرومة، مطالبا بضرورة الربط بين مدارس التعليم المجتمعى والتعليم الحكومي خاصة بالمناطق النائية، لتوفير الأماكن اللازمة للأطفال الملتحقين بالتعليم المجتمعي، بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية، ودراسة مدى إمكانية فتح فصول بمدارس التعليم المجتمعي لتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال الفترة المسائية.

ومن جانبه، وجه الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي دعمها اللامحدود لكافة مجالات وقطاعات التنمية بمؤسسة مصر الخير، وبصفة خاصة قطاع التعليم، مشيرًا إلي أن الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي ساهم بشكل كبير في نجاح المشروع والتوسع فيه، فضلًا عن أن هذا الدعم كان له مردود إيجابي في نفوس الطلاب والطالبات، وشجعهم علي الالتحاق بتلك المدارس والاستمرار فيها.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير تدخلت للاسهام فى حل مشكلة التسرب من التعليم، حيث بدأت بفتح 82 مدرسة عام 2010 ووصل عدد مدارس التعليم المجتمعي عام 2021 لنحو 1012 مدرسة، موزعين في 11 محافظة، تضم أكثر من 31 ألف طالب وطالبة 60 % منهم من الفتيات، بواقع 61 مدرسة بمحافظة أسوان تضم 1640 طالبًا وطالبة، و75 مدرسة في محافظة الأقصر تضم 2125 طالبًا وطالبة، و99 مدرسة في محافظة قنا تضم 2809 طلاب، و177 مدرسة في محافظة سوهاج تضم 5231 طالبًا وطالبة، و187 مدرسة في محافظة أسيوط تضم 6147 طالبًا وطالبة، و91 مدرسة في محافظة المنيا تضم 2673 طالبًا وطالبة، و87 مدرسة في محافظة بني سويف تضم 2583 طالبًا وطالبة، و82 مدرسة في محافظة الفيوم تضم نحو 2498 طالبًا وطالبة، و54 مدرسة في محافظة كفر الشيخ تضم 2015 طالبًا وطالبة، و مدرسة في محافظة الغربية تضم 35 طالبًا وطالبة، و 98 مدرسة في مطروح تضم 3956 طالبًا وطالبة.

وزيرة التضامن تتفقد إحدي مدارس التعليم المجتمعي.. وتلتقي مجلس الآباء واللجنة المجتمعية

وزيرة التضامن تتفقد إحدي مدارس التعليم المجتمعي.. وتلتقي مجلس الآباء واللجنة المجتمعية

وزيرة التضامن تتفقد إحدي مدارس التعليم المجتمعي.. وتلتقي مجلس الآباء واللجنة المجتمعية

وزيرة التضامن تتفقد إحدي مدارس التعليم المجتمعي.. وتلتقي مجلس الآباء واللجنة المجتمعية